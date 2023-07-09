Если коротко: процент тех, кто будет воевать против народа России большой, даже очень

Тут коллега Руслан Карманов поставил несколько важных вопросов. В частности, вот два из них: ▪ Как вы оцениваете количество тех, кто согласился на авантюру "поедем в сторону Москвы" в процентах от численности ЧВК Вагнер? ▪ Как вы оцениваете долю тех, кто из оставшихся, допустим, в Ростове согласен вести боевые действия против МО РФ, понимая перспективы данного мероприятия? Ответ на них очень сложный и неприятный для нас всех.