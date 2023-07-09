Тут коллега Руслан Карманов поставил несколько важных вопросов. В частности, вот два из них: ▪ Как вы оцениваете количество тех, кто согласился на авантюру "поедем в сторону Москвы" в процентах от численности ЧВК Вагнер? ▪ Как вы оцениваете долю тех, кто из оставшихся, допустим, в Ростове согласен вести боевые действия против МО РФ, понимая перспективы данного мероприятия? Ответ на них очень сложный и неприятный для нас всех.
Если коротко: процент тех, кто будет воевать против народа России большой, даже очень
Комментарии
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Владимир Соловьев
АВТОР ОЧЕРЕДНОЙ, ИЛИ УЖЕ СО СТАЖЕМ, ПРОВОКАТОРИШКА. ПРОТИВ НАРОДА ВОЮЕТ ВСЯ ПОСТЕЛЬЦИНСКАЯ "ЭЛИТА" СО ШТАБОМ НЕ ТОЛЬКО В КРЕМЛЕ, НО ЕЛЬЦИН ЦЕНТРЕ!
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18 час.
Андрей
если автор провокатор,то ты открытый враг.
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17 час.
Вера смелых
Соловьёв, пока ты здесь замечен в попытках нагадить . А Марат Хайруллин с передовой выбирается только за очередным грузом для Славянки. Ты, наверное, когда тебя уже в гроб положат, будешь свое дерьмо уже под себя вываливать, пока землёй не засыпят.
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13 час.
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