Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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12 загадок, придуманных еще нашими бабушками, но мы гадаем над ними до сих пор

12 загадок, придуманных еще нашими бабушками, но мы гадаем над ними до сих пор

Загадки, которые загадывали нам в детстве бабушки, — это не просто весёлая игра или способ коротать вечер.

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