Эксперт рассказал о маскировке поставок оружия Киеву под гражданские грузы

Оружие и боеприпасы для Киева могли перевозить на гражданских судах под видом обычных товаров с использованием сложных юридических схем, заявил Запорожскому агентству новостей эксперт по морскому праву Валерий Свидерский.
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