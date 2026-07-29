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Аргументы и Факты

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Эксперт рассказал о маскировке поставок оружия Киеву под гражданские грузы

Эксперт рассказал о маскировке поставок оружия Киеву под гражданские грузы

Оружие и боеприпасы для Киева могли перевозить на гражданских судах под видом обычных товаров с использованием сложных юридических схем, заявил Запорожскому агентству новостей эксперт по морскому праву Валерий Свидерский.

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