Путин: отношения России и Монголии развиваются по всем направлениям

Отношения Российской Федерации и Монголии развиваются по всем направлениям. Об этом заявил российский президент Владимир Путин во время встречи с монгольским коллегой Ухнагийн Хурэлсухом в Улан-Баторе, передает РИА Новости.
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