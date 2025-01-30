Опыт Сингапура ничем не порадует нищих российских чиновников

Никита Масленников: Через пару лет на фоне дефицита кадров возникнет вопрос о повышении материального содержания госслужащих Георгий Смирнов Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС Материал комментируют: Никита Кричевский Никита Масленников Специалисты из РАН и Плехановского университета предложили поменять в России финансовое стимулирование чиновников по аналогии с системой, которая существует в Сингапуре.