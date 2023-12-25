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США ужесточат санкции в отношении одного вида российской продукции

США ужесточат санкции в отношении одного вида российской продукции

Президент США Джо Байден подпишет 22 декабря указ, который предоставит ведомствам Соединенных Штатов вводить запреты на импорт российских непромышленных алмазов, обработанных или подвергнутых значительным изменениям за пределами РФ.

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