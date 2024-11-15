ЦТАК: лидер КНДР Ким Чен Ын руководил испытаниями БПЛА-камикадзе

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын лично наблюдал за испытаниями новых беспилотников-камикадзе, подчеркнув в ходе мероприятия важность их массового производства, сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
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