Прокурор области Андрей Жугин проверил ход строительства многоквартирных домов на улице Дальняя Балинская, где ранее были возобновлены работы после прокурорского вмешательства.
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