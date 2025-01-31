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Русская весна

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В Испании прогремел взрыв на военном заводе Rheinmetall, поставляющем снаряды для ВСУ

В Испании прогремел взрыв на военном заводе Rheinmetall, поставляющем снаряды для ВСУ

Опять диверсия? В Испании в провинции Мурсия прогремел взрыв на военном заводе Rheinmetall, поставляющем снаряды для ВСУ.

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