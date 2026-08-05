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В России хотят увеличить штрафы для "обочечников" более чем в два раза

В России хотят увеличить штрафы для "обочечников" более чем в два раза

Инициатива направлена на снижение числа нарушений и повышение безопасности на дорогах В Москве и области с начала года зафиксировано 152 тысячи нарушений правил дорожного движения, связанных с объездом пробок по обочине.

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