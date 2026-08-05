В России хотят увеличить штрафы для "обочечников" более чем в два раза

Инициатива направлена на снижение числа нарушений и повышение безопасности на дорогах В Москве и области с начала года зафиксировано 152 тысячи нарушений правил дорожного движения, связанных с объездом пробок по обочине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии