Сотрудника ММЦ "Сахарово" посмевшего рассказать о коррупции в миграционном центре вышвырнули с работы за полчаса

МГ

Малик Гумеров

" вышвырнули с работы за полчаса" - Так ведь капитализм во дворе ! Ты раб работодателя , хочет погладит по головке , хочет - даст пинка ... ! Это тебе не СССР , где ты мог начальника послать нахер ! НО ! В СССР ты не мог послать нахер верхушку власти ! Сегодня , безработный , безправный перед работодателем .... можешь правительство , президента .... нахер посылать , тебе за это ничего не будет ! А повысишь голос на работодателя = вылетишь как пробка пинками под зад !!! ГДЕ У ТЕБЯ ЖИЗНЬ ПРОХОДИТ ? Вот так , с "уходом" СССР аннулировали все права у народа !!!