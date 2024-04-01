Интересная жизнь с Vera Star Тому кто по-прежнему верит что ситуация с мигрантами после событий 22 марта изменится к лучшему, следует посетить многофункциональный миграционный центр "Сахарово", что бы понять, что не стоит себя тешить напрасными иллюзиями.
Сотрудника ММЦ "Сахарово" посмевшего рассказать о коррупции в миграционном центре вышвырнули с работы за полчаса
Комментарии
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Ирина Мва
обращаться в прокуратуру..если не примут меры-в суд...в прессу...во все сми..к гордону на передачу...народ должен знать о продажных чинвниках как можно больше....под лежачий камень вода не течет
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9 час.
МГ
Малик Гумеров
" вышвырнули с работы за полчаса" - Так ведь капитализм во дворе ! Ты раб работодателя , хочет погладит по головке , хочет - даст пинка ... ! Это тебе не СССР , где ты мог начальника послать нахер ! НО ! В СССР ты не мог послать нахер верхушку власти ! Сегодня , безработный , безправный перед работодателем .... можешь правительство , президента .... нахер посылать , тебе за это ничего не будет ! А повысишь голос на работодателя = вылетишь как пробка пинками под зад !!! ГДЕ У ТЕБЯ ЖИЗНЬ ПРОХОДИТ ? Вот так , с "уходом" СССР аннулировали все права у народа !!!
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9 час.
ЮС
Юрентий Сантилимонович
Рыба гниёт с головы !
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9 час.
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