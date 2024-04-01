Театр абсурда
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Театр абсурда

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Сотрудника ММЦ "Сахарово" посмевшего рассказать о коррупции в миграционном центре вышвырнули с работы за полчаса

Сотрудника ММЦ "Сахарово" посмевшего рассказать о коррупции в миграционном центре вышвырнули с работы за полчаса

Интересная жизнь с Vera Star Тому кто по-прежнему верит что ситуация с мигрантами после событий 22 марта изменится к лучшему, следует посетить многофункциональный миграционный центр "Сахарово", что бы понять, что не стоит себя тешить напрасными иллюзиями.

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Комментарии
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Ирина Мва
обращаться в прокуратуру..если не примут меры-в суд...в прессу...во все сми..к гордону на передачу...народ должен знать о продажных чинвниках как можно больше....под лежачий камень вода не течет
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9 час.
МГ
Малик Гумеров
&quot; вышвырнули с работы за полчаса&quot; - Так ведь капитализм во дворе !   Ты раб работодателя , хочет погладит по головке , хочет - даст пинка ... !                                                                                           Это тебе не СССР  , где  ты мог начальника послать нахер !            НО !  В СССР ты не мог послать нахер  верхушку власти !                Сегодня  , безработный , безправный перед работодателем ....  можешь  правительство , президента  .... нахер посылать , тебе за это ничего не будет !          А повысишь голос на работодателя = вылетишь как пробка пинками под зад !!!                                                 ГДЕ У ТЕБЯ ЖИЗНЬ ПРОХОДИТ ?                                                           Вот так , с &quot;уходом&quot;  СССР   аннулировали все права  у народа !!!
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ЮС
Юрентий Сантилимонович
Рыба гниёт с головы !
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