В минувшие выходные в Верхне-Печерском корпусе «Школы 800» состоялась масштабная «Педагогическая эстафета», объединившая более 300 учителей школ со всей Нижегородской области.
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