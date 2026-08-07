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Нижегородская правда

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Бизнес-омбудсмен отменил через суд штраф 250 тысяч для арзамасской типографии

Бизнес-омбудсмен отменил через суд штраф 250 тысяч для арзамасской типографии

В Нижегородской области аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей добился отмены в суде штрафа на 250 000 рублей, который был выписан типографии из Арзамаса за незначительную задержку уплаты экологического сбора.

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