Бизнес-омбудсмен отменил через суд штраф 250 тысяч для арзамасской типографии

В Нижегородской области аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей добился отмены в суде штрафа на 250 000 рублей, который был выписан типографии из Арзамаса за незначительную задержку уплаты экологического сбора.
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