В Москве умер внук Никиты Хрущева

Внук первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева скончался в Москве, сообщает источник «Известий».По имеющейся информации, друг мужчины вызвал сотрудников правоохранительных органов и медиков, так как тот не выходил на связь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии