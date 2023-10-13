Боевик ВСУ ограбил квартиру в Херсоне

Украинского военнослужащего интересовали деньги и ювелирные украшения.Жители оккупированного Херсона сообщают, что в минувший четверг около двух часов ночи украинский боевик вломился в квартиру местной жительницы.
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