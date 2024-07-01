Есть такая профессия: убивать в людях интерес

Знакомый профессор-востоковед турецкого происхождения, с которым я познакомился на сайте академии (социальной сети для ученых), однажды прислал мне тестовую версию своего видеокурса по древней иранской истории.
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