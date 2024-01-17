Санавиация доставила в АМОКБ экстренных пациентов

Сразу троих пациентов на вертолёте приняли медики главной астраханской больницы региона. Первый вылет прошёл в новогодние каникулы, когда санавиация вылетела в Чёрный Яр к мужчине с острой кишечной патологией.
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