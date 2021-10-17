Байден, Путин и «узлы» Эрдогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, оказавшись между лидерами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным, вынужден принимать новые решения, понимая, что возможности для разыгрывания «российской карты» в отношениях с Западом сужаются.