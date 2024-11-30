Энергетики провели рейды по должникам в Свердловской области

В минувшие выходные специалисты Свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» провели масштабные рейды по взысканию задолженностей за коммунальные услуги в Асбесте, Екатеринбурге, Красноуфимске, Махневе, Нижней Туре и Тавде.
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