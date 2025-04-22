Новейшие БПЛА устроили ад в Чёрном море: Километровые столбы огня и гибель французских инструкторов — Одесса охвачена пламенем Юлия СоколоваРоссия нанесла одну из самых масштабных атак по украинским военным объектам с начала года.
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