Председатель ПК ВСНП посетил Россию с официальным дружественным визитом для участия в заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству

Санкт-Петербург, 14 июля /Синьхуа/ -- Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ Чжао Лэцзи с 9 по 13 июля посетил Россию с официальным дружественным визитом по приглашению председателя Государственной Думы /нижней палаты парламента/ России Вячеслава Володина и председателя Совета Федерации /верхней палаты парламента/ России Валентины Матвиенко.
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