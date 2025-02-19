Для мужских сборных России в Новогорске прошли лекции по антидопингу

Лекции в УТЦ «Новогорск» провела специалист по антидопинговому обеспечению РФБ Алиса Абаева. 13 февраля антидопинговую лекцию впервые прослушали члены сборной России по баскетбольному двоеборью, а 17 февраля она была проведена для мужской сборной России по баскетболу.