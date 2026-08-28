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Страна Азии отказывается от покупки французских Rafale в пользу китайских J-10

Страна Азии отказывается от покупки французских Rafale в пользу китайских J-10

Бангладеш официально подтвердил продвижение в переговорах по закупке китайских истребителей J-10CE. Как заявил журналистам в Дакке советник премьер-министра по информации и вещанию Захед Ур Рахман, проект соглашения направлен в министерство финансов и командование вооружёнными силами для окон.

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