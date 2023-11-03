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75-летняя мать подала в суд на 40-летних сыновей, которые не хотели жить отдельно

75-летняя мать подала в суд на 40-летних сыновей, которые не хотели жить отдельно

Теперь «малышам» придется покинуть отчий дом и наконец-то стать самостоятельными. фото: Getty ImageИстория 75-летней итальянки — страшный сон для родителей, которые мечтают, чтобы взрослые дети наконец-то выпорхнули из гнезда и зарабатывали самостоятельно.

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