🤩 У 30% крымчан диспансеризация помогает выявить болезнь на ранней стадии и начать лечение без госпитализации Это не только спасает от осложнений, но и улучшает качество жизни, рассказала главный внештатный терапевт министерства здравоохранения Республики Крым Ольга Барило.
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