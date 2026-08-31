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test mazurok

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🤩 У 30% крымчан диспансеризация помогает выявить болезнь на ранней стадии и начать лечение без госпитализации Это не только спасает от осложнений, но и улучшает качество жизни, рассказала главный внештатный терапевт министерства здравоохранения Республики Крым Ольга Барило.

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