🤩 У 30% крымчан диспансеризация помогает выявить болезнь на ранней стадии и начать лечение без госпитализации Это не только спасает от осложнений, но и улучшает качество жизни, рассказала главный внештатный терапевт министерства здравоохранения Республики Крым Ольга Барило.