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Меркурис: Орбан пытается помочь установить дипломатические контакты России и США

Британский специалист по вопросам дипломатии Александр Меркурис высказал мнение, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан активно работает над установлением дипломатических связей между Россией и Западом.

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