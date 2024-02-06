Как добывали мрамор в 19 веке. Тивдийские каменоломни (Карелия)

По данным Олонецкого областного статистического комитета, лом был открыт в 1757 году и принадлежал конторе Олонецкого Петровского завода, а в 1768 году был передан Комитету по строительству Исаакиевского собора.
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