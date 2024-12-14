Разыскиваемого Интерполом американца задержали в Москве

В Москве задержали гражданина США, который находился в розыске по линии Интерпола за мошенничество. Как стало известно РЕН ТВ, американца задержали, поскольку его разыскивает Интерпол по обвинению в мошенничестве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии