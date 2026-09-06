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Спорт Уик-Энд

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«Зенит» добили замены, тренерский штаб питерцев должен взять ответственность на себя – Веденеев

«Зенит» добили замены, тренерский штаб питерцев должен взять ответственность на себя – Веденеев

«Даже уступая ЦСКА в один мяч после пропущенного гола с пенальти, «Зенит» продолжал давить, по-прежнему имея территориальное преимущество, - считает постоянный эксперт «Спорт уик-энда», чемпион СССР, главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей ВЕДЕНЕЕВ.

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