Открытие Олимпиады в Париже возмутило даже извращенцев-активистов: "Нам абсолютно противно видеть"

Андрей Михайлов

может хватит уже ковыряться в этом дерьме? пусть там гниют как хотят. моральные припарки мертвым не нужны. увидели, да и х на них - забыли. им свое воздастся, нам - свое. о себе лучше думайте - смаковать злорадство тоже не к лицу.