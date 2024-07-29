Медвежий угол
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Медвежий угол

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Открытие Олимпиады в Париже возмутило даже извращенцев-активистов: "Нам абсолютно противно видеть"

Открытие Олимпиады в Париже возмутило даже извращенцев-активистов: "Нам абсолютно противно видеть"

«Мне стыдно за мою Францию! Есть ли место в России?»: Простые французы в шоке от омерзительного открытия Олимпиады.

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Комментарии
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лина любимцева
Олимпиада 2024 года - ПОЗОР ФРАНЦИИ!!    До-оолго Франция упорно катилась к этому...
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6 час.
лл
лина любимцева
Лояльность свою проявляет....
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6 час.
Андрей Михайлов
может хватит уже ковыряться в этом дерьме? пусть там гниют как хотят. моральные припарки мертвым не нужны. увидели, да и х на них - забыли. им свое воздастся, нам - свое. о себе лучше думайте - смаковать злорадство тоже не к лицу.
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4 час.

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