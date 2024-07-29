Открытие Олимпиады в Париже возмутило даже извращенцев-активистов: "Нам абсолютно противно видеть"

«Мне стыдно за мою Францию! Есть ли место в России?»: Простые французы в шоке от омерзительного открытия Олимпиады.
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