Кравцов показал Кадырову учебник истории с исправлениями

Кадыров: Кравцов показал учебник истории с правками о депортации народов В нем «теперь исправлены все ошибки и удалены допущенные в прежней редакции грубые формулировки в адрес целых народов, подвергшихся сталинским репрессиям», сказал глава Чечни.
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