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В Таджикистане назревает паника. Тысячи таджиков возвращаются домой без гроша в кармане. Аэропорт в Душанбе буквально трещит по швам

В Таджикистане назревает паника. Тысячи таджиков возвращаются домой без гроша в кармане. Аэропорт в Душанбе буквально трещит по швам

Интересная жизнь с Vera Star Аэропорт Душанбе буквально трещит по швам. В воздушную гавань столицы Таджикистана продолжают безостановочно прибывать депортированные из России таджики, что вызывает у Эмомали Рахмона состояние близкое к панике.

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Комментарии
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Балу -
Теперь бы ещё и с остальными &quot;гостями&quot; разобраться...
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4 час.
v
viach
Дай Бог с этими-то до коца разобраться! Потом с азерами и т.д.
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4 час.
epobedimski
Забыли как вырезали русские семьи?
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1 час.

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