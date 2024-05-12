Трассу в Новоаннинском районе отремонтируют за 247 млн рублей В порядок приведут трассу, соединяющую Новоаннинский со станицей Алексеевской протяженностью 26 км.
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Трассу в Новоаннинском районе отремонтируют за 247 млн рублей В порядок приведут трассу, соединяющую Новоаннинский со станицей Алексеевской протяженностью 26 км.