Election Betting Odds: букмекеры предсказывают победу Трампа на выборах

Американские букмекеры выше оценивают шансы бывшего американского лидера и кандидата на пост главы государства от Республиканской партии Дональда Трампа победить на выборах, чем его соперника от демократов Камалу Харрис, сообщает портал-агрегатор Election Betting Odds.
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