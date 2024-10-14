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Election Betting Odds: букмекеры предсказывают победу Трампа на выборах

Американские букмекеры выше оценивают шансы бывшего американского лидера и кандидата на пост главы государства от Республиканской партии Дональда Трампа победить на выборах, чем его соперника от демократов Камалу Харрис, сообщает портал-агрегатор Election Betting Odds.

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