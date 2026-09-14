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В кастрюльке

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Творожная основа и вкуснейшая начинка: пирожки «минутки» из нежного быстрого теста — просто объедение!

Творожная основа и вкуснейшая начинка: пирожки «минутки» из нежного быстрого теста — просто объедение!

Пирожки с картошкой и курицей – это сытная домашняя выпечка с нежной начинкой и румяной золотистой корочкой.

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