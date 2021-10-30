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Спрос на алкоголь в Москве вырос на 70% перед нерабочими днями

Спрос на алкоголь в Москве вырос на 70% перед нерабочими днями

Режим нерабочих дней начался в России с 28 октября по 7 ноября, в том числе и в Москве. Из-за риска закрытия алкогольных магазинов жители столицы закупились спиртным, увеличив траты в этой области на 70%, следует из данных Tinkoff CoronaIndex.

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