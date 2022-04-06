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    да, вводите что хотите)сами подохните быстрей))а, евро ваш исчезнет в небытие)))фашисты и убийцы)ЕС может расширит...
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    Значит и цена поднимется на эту самую пошлину платить все равно гейропе.В ЕС изучают возм...
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    Грубо говоря отобрали магазин, торгующий газом... А где товар брать будут?   🤔😃Gazprom Germania ...

"Газпром" заказал для транзита газа дополнительную мощность "Ямала - Европы" на 6 апреля

"Газпром" заказал для транзита газа дополнительную мощность "Ямала - Европы" на 6 апреля

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости/Прайм. "Газпром" заказал дополнительную мощность газопровода "Ямал - Европа" для транзита газа через Польшу на полные газовые сутки 6 апреля, свидетельствуют итоги дополнительного аукциона на площадке GSA Platform.

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