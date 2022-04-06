"Газпром" заказал для транзита газа дополнительную мощность "Ямала - Европы" на 6 апреля

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости/Прайм. "Газпром" заказал дополнительную мощность газопровода "Ямал - Европа" для транзита газа через Польшу на полные газовые сутки 6 апреля, свидетельствуют итоги дополнительного аукциона на площадке GSA Platform.
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости/Прайм. "Газпром" заказал дополнительную мощность газопровода "Ямал - Европа" для транзита газа через Польшу на полные газовые сутки 6 апреля, свидетельствуют итоги дополнительного аукциона на площадке GSA Platform.
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