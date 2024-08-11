Николич заявил, что арбитр должен был удалять Сперцяна в моменте с травмой Роши

Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался о фоле на защитнике армейского клуба Виллиане Роше. «Сейчас могу сказать так: для меня в моменте с Рошей было чистое удаление Сперцяна, которое не стал смотреть ВАР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии