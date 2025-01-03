Подозрительную посылку нашли в сортировочном центре в Новой Москве

На месте работают экстренные службы.Странную посылку обнаружили в сортировочном центре «Внуково-2». Он расположен в поселении Марушкинское, которое входит в состав Новомосковского административного округа столицы.
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