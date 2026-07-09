Мексика подаст иски против США после гибели своих граждан в миграционных центрах

Власти Мексики намерены перейти от дипломатических протестов к судебным разбирательствам против США после гибели 17 мексиканских граждан в центрах содержания мигрантов и во время операций Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE).
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