Штурм Селидово: «Отважные» продвигаются по кварталам, выбивая ВСУ из каждого дома (КАРТА, ВИДЕО)

Медийные ВСУшники жалуются на серьёзность ситуации в Селидово. Боевик с позывным «Алекс» пишет, что ситуация близка к критической: «В Селидово продолжаются тяжелые бои, не пытайтесь искать какую-нибудь информацию по картам, потому что никакая карта не раскроет вам действительной обстановки, а она близка к критической, не подходит сюда формулировка: „сложная, но контролируемая“».