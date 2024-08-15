О заброневом действии русских 12-дм бронебойных снарядов Высказав своё мнение о фугасных 12-дм снарядах Российского императорского флота, перехожу к бронебойным.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
О заброневом действии русских 12-дм бронебойных снарядов Высказав своё мнение о фугасных 12-дм снарядах Российского императорского флота, перехожу к бронебойным.
Свежие комментарии