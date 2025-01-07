Власти Нью-Дели поручили больницам подготовиться к борьбе с вирусом HMPV

Всем больницам Нью-Дели приготовиться к борьбе с потенциальной вспышкой респираторных заболеваний после обнаружения двух случаев человеческого метапневмовируса в Карнатаке поручило правительство города 7 января, сообщает Hindustan Times.
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