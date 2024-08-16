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В американском поместье политолога Дмитрия Саймса проводятся обыски. Причина такого внимания со стороны ФБР пока неизвестна

В американском поместье политолога Дмитрия Саймса проводятся обыски. Причина такого внимания со стороны ФБР пока неизвестна

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США со вторника, 13 августа, проводят обыски в поместье Patria, принадлежащем американскому политологу и ведущему российского Первого канала Дмитрию Саймсу, в Хантли, округ Раппаханнок, штат Виргиния.

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