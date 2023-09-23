Пока все обсуждают публичные выступления лидеров стран мира на Генассамблее ООН, кто-то обсуждает даже польско-украинское шапито там же.
США - Средняя Азия
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Nana Абраменко
ни одна страна, где пристроились сша не стала жить лучше, только горе и войны
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1 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Складывается такое впечатление, что политики с чиновниками и "элиты" на кавказе и средней азии слепые и глухие... Просто взять и посмотреть, что произошло, где ступила ного американца., с их демократией, свободой народа, экономическим "ростом"... Ливия, Иран, Ирак, Афганистан, Европа и т.д. Кто после их "турне" стал процветающим государством? И смотря на их решение: - С каждым днем убеждаюсь все больше, что у некоторых голова — это декоративное приложение к заднице…
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1 час.
Дмитрий Бакланов
Это от недостатка информации складывается впечатление. И другой уровень приоритетов. А если взять за основу приоритетов этих деятелей - Личное обогащение на 1 месте, а процветание государства в конце списков приоритетов(если вообще есть), то они ведут себя нормально.
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1 час.
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