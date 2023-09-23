США - Средняя Азия

АНГЕЛ АНГЕЛ

Складывается такое впечатление, что политики с чиновниками и "элиты" на кавказе и средней азии слепые и глухие... Просто взять и посмотреть, что произошло, где ступила ного американца., с их демократией, свободой народа, экономическим "ростом"... Ливия, Иран, Ирак, Афганистан, Европа и т.д. Кто после их "турне" стал процветающим государством? И смотря на их решение: - С каждым днем убеждаюсь все больше, что у некоторых голова — это декоративное приложение к заднице…