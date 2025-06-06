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Царьград

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День Святой Троицы 2025: когда празднуется, народные приметы, что нельзя делать

День Святой Троицы 2025: когда празднуется, народные приметы, что нельзя делать

Православные христиане в это воскресенье, 8 июня будут праздновать Троицу. Рассказываем о традициях, обычаях церковного праздника, что можно и что нельзя делать в этот день.

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