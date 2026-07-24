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Казахстан временно снизил объемы добычи нефти из-за риска перевозки

Казахстан временно снизил объемы добычи нефти из-за риска перевозки

Казахстан временно снизил объемы добычи нефти и сократил ее транспортировку в порт Новороссийска по трубопроводу до конца недели по причине возросшего количества атак БПЛА на транспорты в районе терминала Каспийского трубопроводного консорциума.

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