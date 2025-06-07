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Управляющие компании обязали регулярно отчитываться перед собственниками жилья

Управляющие компании обязали регулярно отчитываться перед собственниками жилья

Управляющие компании обязали регулярно отчитываться перед собственниками жильяСогласно новому закону, подписанному президентом Владимиром Путиным, управляющие организации, товарищества собственников жилья (ТСЖ) и жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) обязаны ежегодно представлять отчётность о проделанной работе перед жильцами.

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