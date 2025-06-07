Управляющие компании обязали регулярно отчитываться перед собственниками жилья

Управляющие компании обязали регулярно отчитываться перед собственниками жильяСогласно новому закону, подписанному президентом Владимиром Путиным, управляющие организации, товарищества собственников жилья (ТСЖ) и жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) обязаны ежегодно представлять отчётность о проделанной работе перед жильцами.
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