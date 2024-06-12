В число пяти новых управлений администрации президента вошли управление мониторинга социальных процессов, "морское" и в сфере ОПК

Управление по вопросам национальной морской политики возглавил Сергей Вахруков, начальником управления по госполитике в сфере оборонно-промышленного комплекса стал Виктор ЕвтуховСайт президента РФ читайте на monocle.
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