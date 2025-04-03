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Царьград

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В России продают шикарную «Победу» изумрудного цвета за 2,5 млн рублей

В России продают шикарную «Победу» изумрудного цвета за 2,5 млн рублей

Житель Саратова выставил на продажу советский автомобиль «Победа» 1950 года выпуска.ГАЗ М-20 стал настоящим символом советского автопрома в послевоенные годы.

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